Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki kez böbrek, bir kez de karaciğer nakli olan ve caroli hastalığıyla mücadele eden Taş, yaşamını yitirdi.

Taş'ın görev yaptığı Antalya Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tümay, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ​​​​​​​ Başkanı İdris Taş, hakimler, savcılar, gazeteciler ve ailenin yakınları katıldı.

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Tümay, buradaki konuşmasında, Taş ile Korkuteli ilçesinde beraber görev yaptığını ve kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Yargı camiası olarak değerli bir hukuk insanını kaybettiklerini anlatan Tümay, "Ben şahsım adıma ağabeyimi, dostumu, değerli hukuk insanı ve meslektaşımı, en önemlisi ustamı kaybettim. Beraber güzel görevler yaptık. Yaşadığı hastalık nedeniyle çok sıkıntılar çekti. Ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Başsavcı Kocaman ise meslektaşını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Savcı Taş'ın adalete olan bağlılığı, görevine duyduğu saygı ve insanlara yaklaşımıyla örnek insan olduğunu belirten Kocaman, "Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, görevini büyük bir sorumluluk ve onurla yerine getirmiştir. Onu yalnızca bir meslektaş olarak değil, aynı zamanda dürüstlüğü ve karakteriyle hatırlayacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'ne götürülen cenaze, burada aile kabristanında toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, AGC Başkanı İdris Taş'ın kardeşiydi.

