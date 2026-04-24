Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra ziyareti kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İngiltere'de yaşayan Türk iş insanlarıyla görüştü.

Bakan Fidan, dün İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile de görüşmüş ve iki bakan, "Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne imza atmıştı. Fidan, ayrıca İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle bir araya gelmişti.

Bakan Fidan'ın bugün de İngiltere temaslarını sürdürmesi bekleniyor.