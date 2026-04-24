NATO yetkilisinden ABD'nin zor müttefikleri cezalandırma seçeneği senaryosuna yanıt

NATO yetkilisinden ABD'nin zor müttefikleri cezalandırma seçeneği senaryosuna yanıt

NATO’nun kurucu anlaşmasında üye ülkelerin üyeliğinin askıya alınmasına ya da İttifak'tan çıkarılmasına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Bir NATO yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığına ait bir iç elektronik postada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda ve Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarda kendisine destek vermeyen NATO müttefiklerini cezalandırmak için bazı senaryolar üzerinde çalıştığına ilişkin uluslararası basında çıkan haberlere ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "NATO'nun Kurucu Antlaşması, NATO üyeliğinin askıya alınması veya ihraç edilmesi için herhangi bir hüküm öngörmemektedir." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığına ait iç yazışmalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları desteklemeyen NATO ülkelerini "zor müttefikler" olarak tanımladığı, bunları cezalandırmak için bazı seçeneklerin sunulduğu iddia edilmişti.

İspanya'nın NATO ittifakından çıkarılması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanıyan pozisyonundan vazgeçilmesi gibi seçeneklerin de burada yazıldığı ileri sürülmüştü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise iddiaları reddederek hükümetlerinin politikalarını resmi açıklamalar temelinde belirlediğini söylemişti. İspanya’nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Sanchez, müttefiklerle işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini kaydetmişti.

Hizbullah'ın saldırılardaki yeni yöntemleri İsrail'i zor durumda bıraktı
Hizbullah'ın saldırılardaki yeni yöntemleri İsrail'i zor durumda bıraktı
Netflix'ten görkemli festival! Türkiye'deki 10. yılını İzmir'de kutlayacak
Netflix'ten görkemli festival! Türkiye'deki 10. yılını İzmir'de kutlayacak
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 3 ülkeyi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 3 ülkeyi ziyaret edecek
İletişim Başkanı Duran'dan Formula 1 paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan Formula 1 paylaşımı
Formula 1 Türkiye'ye dönüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Formula 1 Türkiye'ye dönüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
ABD'nin İngiltere'yi cezalandıracağı iddiası sonrası Falkland Adaları'yla ilgili İngiltere'den açıklama
ABD'nin İngiltere'yi cezalandıracağı iddiası sonrası Falkland Adaları'yla ilgili İngiltere'den açıklama
Merkez Bankası rezervleri 3 haftadır aralıksız yükselişte
Merkez Bankası rezervleri 3 haftadır aralıksız yükselişte
Basketbol Avrupa Ligi'nde "sezonun en iyi 5"i belli oldu
Basketbol Avrupa Ligi'nde "sezonun en iyi 5"i belli oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kanser olduğu ortaya çıktı! Sağlık raporu açıklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kanser olduğu ortaya çıktı! Sağlık raporu açıklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki iki doktor için istenen ceza belli oldu
Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki iki doktor için istenen ceza belli oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Türk iş insanlarıyla görüştü
10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cesedi bulundu
10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cesedi bulundu