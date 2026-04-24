Hizbullah'ın saldırılardaki yeni yöntemleri İsrail'i zor durumda bıraktı

Haaretz gazetesi, insansız hava araçlarının (İHA), Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleriyle mücadelede Hizbullah'ın en öne çıkan silahlarından biri haline geldiğini ve bu niteliksel değişimin yeni zorluklar yarattığını yazdı.

Gazetede yayımlanan habere göre Hizbullah’ın İHA kullanımı son dönemde belirgin şekilde arttı. Özellikle fiber optik kablolarla yönlendirilen ve geleneksel elektronik karıştırma sistemlerine karşı dayanıklı gelişmiş modeller öne çıkıyor.

Bu İHA’ların düşük maliyet ve yerel imkanlarla üretim kolaylığı sayesinde operasyonlarda ikincil rolden merkezi unsura dönüştüğü aktarılan haberde, bu araçların ticari parçalar veya üç boyutlu yazıcılarla üretilebildiği, savaş başlığı olarak ise RPG mühimmatı ya da el bombalarının kullanıldığı belirtildi.

Haberde, bu tür İHA’ların "Kornet" ve "Almas" gibi tanksavar füzelere kıyasla çok daha düşük maliyetli olduğu ve menzillerinin artırılabildiği, bunun da İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki savunma hatlarının etkinliğini zayıflattığı kaydedildi.

Gazetenin, İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İHA kullanımında dikkat çekici artış yaşandığı, mart ayından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 38 askerin yaralandığı ifade edildi.

İHA’ların yol açtığı yaralanma türlerinin de değiştiğine dikkat çekilen haberde, saldırıların çoğunlukla yüz, boyun ve göğüs gibi vücudun üst bölgelerinde daha ağır hasarlara neden olduğu aktarıldı.

Haberde, Hizbullah’ın bu taktiği Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırıları ile Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında kullanılan "FPV" (birinci şahıs görüşü) teknolojisinden esinlenerek geliştirdiği savunuldu.

Gazetenin haberinde, fiber optik kabloyla yönlendirilen İHA'ların kablosuz iletişim kullanmaması nedeniyle elektronik karıştırma yöntemleriyle engellenmesinin zor olduğu, bu durumun İsrail Savunma Kuvvetleri açısından yeni bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.

