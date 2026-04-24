Beyaz Saray: İran bizimle temasa geçti!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın ABD ile temas kurarak yüz yüze görüşme talep ettiğini ve tarafların İslamabad’da yapılması planlanan müzakereler için hazır olduğunu açıkladı. Görüşmelere Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’in katılması beklenirken, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Washington’da kalacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'İran bizimle temasa geçti ve yüz yüze görüşme talep etti. Gerekirse herkes Pakistan'a uçmak için hazır bekleyecek.' ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.