Beyaz Saray: İran bizimle temasa geçti!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın ABD ile temas kurarak yüz yüze görüşme talep ettiğini ve tarafların İslamabad’da yapılması planlanan müzakereler için hazır olduğunu açıkladı. Görüşmelere Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’in katılması beklenirken, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Washington’da kalacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'İran bizimle temasa geçti ve yüz yüze görüşme talep etti. Gerekirse herkes Pakistan'a uçmak için hazır bekleyecek.' ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.

Putin ne yapmaya çalışıyor? 1915 olayları için provokatif açıklama!
Putin ne yapmaya çalışıyor? 1915 olayları için provokatif açıklama!
İsrail İngiltere Büyükelçisi Braverman hakkında cinsel istismar iddiası
İsrail İngiltere Büyükelçisi Braverman hakkında cinsel istismar iddiası
Afet konutlarında tarihi fırsat: Yüzde 74 indirim piyangosu
Afet konutlarında tarihi fırsat: Yüzde 74 indirim piyangosu
Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!
Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!
Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı
Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı
Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran belli oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran belli oldu
Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro
Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro
Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın
Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın
Tera holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor
Tera holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor
ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...
ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...
Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje
Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje
Çin'in amacı ne? Altın ve gümüşlerin hepsini topluyor!
Çin'in amacı ne? Altın ve gümüşlerin hepsini topluyor!