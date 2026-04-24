İsrail İngiltere Büyükelçisi Braverman hakkında cinsel istismar iddiası

Haaretz gazetesinin haberine göre, bir kadın Netanyahu’nun Londra’ya büyükelçi olarak atadığı eski Genel Sekreteri Braverman’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu kanıtlarıyla İsrail polisine bildirdi. Mağdur, korktuğu için resmi şikâyette bulunmazken, polisten soruşturma açılmamasını talep etti.

NETANYAHU'NUN LONDRA'YA ATADIĞI SEKRETER CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ

Mağdur kadın, daha önce adı gizli belgelerin sızdırılması davasında da geçen ve İngiltere Büyükelçisi olarak atanan Netanyahu'nun eski Genel Sekreteri Braverman'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

KORKTUĞU İÇİN ŞİKAYET EDEMEMİŞ

Mağdur, polislere durumu kanıtlarıyla bildirmesine rağmen korktuğu için resmi şikâyette bulunmayı reddetti.

Kadın, polisten konuya ilişkin şimdilik soruşturma açılmaması ve bilgilerin kullanılmaması talebinde bulundu.

Kadını tanıyan bir kaynak, "Anlattıkları korkunç ve görünüşe göre kanıtlarla, olayın hemen ardından insanların duyduklarıyla destekleniyor." ifadesini kullandı.

'YORUM YOK'

Olayın merkezinde Netanyahu'nun avukatlarından Amit Hadad'ın da bulunduğuna işaret edilen haberde, kadının olayın ayrıntılarını Hadad ile paylaştığı ve onun Braverman ile olan ilişkisinden dolayı kadını başka avukatlara yönlendirdiği aktarıldı.

Braverman'ın çevresine kendisine şantaj yapıldığı iddiasında bulunmasına rağmen bu yönde bir resmi başvuruda bulunmadığına vurgu yapılan haberde, "Braverman, haberler hakkında 'yorum yok' dedi. Hadad ise henüz yanıt vermedi." ifadeleri kullanıldı.