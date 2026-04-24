Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!

Abone ol

ABD heyeti İran'la müzakerelerin ikinci toplantısı için Pakistan'a gidiyor. ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gönderiyor.

ARAKÇİ LİDERLİĞİNDEKİ İRAN HEYETİ KATILIM SAĞLAYACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'a gidererek temaslarda bulunacağı belirtildi.

Pakistanlı kaynaklar da Arakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı. Arakçi'nin küçük bir heyet eşliğinde en erken bugün Pakistan'a ulaşabileceğini belirten yetkililer, ziyaretin içeriğine ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

İLK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış, yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.