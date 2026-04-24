Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!

Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!

ABD medyasının geçtiği bilgilere göre, ABD Başkanı Trump, Witkoff ve Kushner'i İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüşmeleri için Pakistan'a gönderme kararı aldı.

ABD heyeti İran'la müzakerelerin ikinci toplantısı için Pakistan'a gidiyor. ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gönderiyor.

ARAKÇİ LİDERLİĞİNDEKİ İRAN HEYETİ KATILIM SAĞLAYACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'a gidererek temaslarda bulunacağı belirtildi.

Pakistanlı kaynaklar da Arakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı. Arakçi'nin küçük bir heyet eşliğinde en erken bugün Pakistan'a ulaşabileceğini belirten yetkililer, ziyaretin içeriğine ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

İLK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış, yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı
Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı
Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran belli oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran belli oldu
Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro
Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro
Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın
Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın
Tera holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor
Tera holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor
ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...
ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...
Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje
Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje
Çin'in amacı ne? Altın ve gümüşlerin hepsini topluyor!
Çin'in amacı ne? Altın ve gümüşlerin hepsini topluyor!
Sağlık Bakanlığınca gönderilen tıbbi yardım malzemesi İran'a ulaştı
Sağlık Bakanlığınca gönderilen tıbbi yardım malzemesi İran'a ulaştı
Trakya bölgesinde kurban nedeniyle şap önlemi! Hayvan giremeyecek...
Trakya bölgesinde kurban nedeniyle şap önlemi! Hayvan giremeyecek...
Altın haftayı böyle kapattı! Düşüş var
Altın haftayı böyle kapattı! Düşüş var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek adımları atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek adımları atıyoruz