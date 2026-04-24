Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rümeysa Cebeci tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

İstanbul merkezli ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testleri pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla 17 Aralık'ta tutuklandı.

Saç örneklerinde kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddelere rastlanan Cebeci, daha önce verdiği ifadelerde madde kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını savundu.

Cebeci’nin bugün ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray: İran bizimle temasa geçti!
Beyaz Saray: İran bizimle temasa geçti!
Putin ne yapmaya çalışıyor? 1915 olayları için provokatif açıklama!
Putin ne yapmaya çalışıyor? 1915 olayları için provokatif açıklama!
İsrail İngiltere Büyükelçisi Braverman hakkında cinsel istismar iddiası
İsrail İngiltere Büyükelçisi Braverman hakkında cinsel istismar iddiası
Afet konutlarında tarihi fırsat: Yüzde 74 indirim piyangosu
Afet konutlarında tarihi fırsat: Yüzde 74 indirim piyangosu
Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!
Trump'tan İran kararı: 2 kritik ismi gönderiyor!
Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı
Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı
Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran belli oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı! En çok kazandıran belli oldu
Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro
Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro
Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın
Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın
Tera holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor
Tera holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor
ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...
ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...
Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje
Ulaşım ve alışveriş merkezlerine yakın, yeşil yaşam odaklı proje