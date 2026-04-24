Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rümeysa Cebeci tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

İstanbul merkezli ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testleri pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla 17 Aralık'ta tutuklandı.

Saç örneklerinde kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddelere rastlanan Cebeci, daha önce verdiği ifadelerde madde kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını savundu.

Cebeci’nin bugün ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi.