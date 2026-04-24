Murat Kurum’dan şehit ve gazi ailelerine konut müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul dahil tüm illerde şehit ve gazi ailelerinin kuraya girmeden hak sahibi olduğunu açıkladı.

TGRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde sosyal konutların önceliklendirildiğini ve bu kapsamda 98 bin konut inşa edildiğini açıkladı. Kurum, yaklaşık 28 bin konteynerde yaşayan vatandaşın, kiracı olsalar dahi sosyal konutlardan hak sahibi olduğunu belirterek mayıs-haziran döneminde konteynerlerden kalıcı konutlara geçişin başlayacağını ifade etti. Deprem bölgesinde kira fiyatlarının da 7 bin liraya kadar gerilediğini söyledi.

Murat Kurum konuyla ilgili, "Biz deprem bölgesine sosyal konutları önceliklendireceğiz ve oraya kontenjandan daha fazla sosyal konut yapacağız demiştik. İstiyoruz ki orada hiç kimse açta açıkta kalmasın. 98 bin sosyal konut yapıyoruz o bölgede. Yaklaşık 27 bin 800 - 28 bin vatandaş (konteynerda kalan vatandaş) sosyal konuttan hak sahibi oldu. Kiracıyken hak sahibi oldu. Evi yoktu, kiracıydı, evi yıkıldı, depremzede... Onlar da hak sahibi oldular. Dolayısıyla mayıs-haziran gibi orada artık konteynerlar yavaş yavaş konutlara geçmeye başlayacak. Konut kiraları deprem bölgesinde 7 bin liraya düştü." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE MÜJDE

Bakan Kurum, "Konut yapımında varsa eğer Hazine arazileri yoksa özelden temin etmeye çalışıyoruz. Örnek dairelerimizi yaptık. Şehit ve gazi ailelerimize her ilde ayırdığımız kontenjanlar vardı, tamamı kuraya takılmadan hak sahibi oldu. İstanbul'da da şehit ve gazi ailelerinin hepsi hak sahibi oldu.

Projelerin yüzde 50'den fazlası devlet desteğiyle yapılıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin evsizlerin sokaklarda yaşadığı, sosyal devletin rafa kaldırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. 1+1'den 2+1'e kadar yani 55 metrekare ile 80 metrekare arasında değişen büyüklükte daireleri planladık, projelendirdik. Ve bu projeler iklim değişikliğine duyarlı, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, suyunu yeniden arıtıp kullanan, yağmur sularını toplayıp bahçe sulamasında kullanan, aslında sıfır atık uyumlu diyeceğimiz binalar.

500 konuta bir mahalle konağı yapacağız. Yani aile sağlığı merkezi olacak. Hemen ilk aile sağlığı merkezinde ilk sağlık hizmetlerini alacak. Gündüz bakım evleri olacak. Ailelerimiz, çalışan ailelerimiz çocuklarını oraya bırakabilecekler. Taziye evlerimiz var. Ve böyle hem taziyelerini hem de orada özel günlerini, nişanlarını, düğünlerini yapabilecekleri alanlarımız var. Spor salonumuz var. Bu alanda ailelerimiz sporlarını yapabilecekler. Bir de burada misafirhanelerimiz var." ifadelerini kullandı.