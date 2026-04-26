İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya af yok

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında af çıkmayacak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu hakkındaki dava için af yerine arabuluculuk sürecini başlatıyor.

İsrailli yetkililere göre Herzog, yaklaşık 6 yıldır rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan 76 yaşındaki Netanyahu'nun af talebine doğrudan bir yanıt vermek yerine, bir savunma anlaşmasına varılmasını tercih etti.

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bu kararı, hem ülke içindeki derin siyasi bölünmelerin hem de ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen yoğun baskıların ortasında alıyor. Trump, Netanyahu adına sürece müdahale ederek Herzog’u af çıkarmaya çağırmış, hatta bu talebi yerine getirmediği için kendisini sert ifadelerle eleştirmişti. 

Teklif edilen süreç, cumhurbaşkanlığı himayesinde devlet savcılığı, başsavcılık ve Netanyahu’nun avukatları arasında yürütülecek gayriresmi görüşmeleri kapsayacak. Hukuk uzmanları, olası bir savunma anlaşmasının genellikle suçun kabulünü ve Netanyahu'nun kamu görevinden istifasını içermesi gerektiğini belirtse de, Netanyahu şimdiye kadar suçlamaları reddederek siyaseti bırakma niyetinde olmadığını gösterdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı Af Dairesi, Netanyahu suçunu kabul etmediği veya istifa etmediği sürece bir af kararı için yasal zemin bulunmadığını belirtiyor.

İsrail’de cumhurbaşkanlığı makamı büyük oranda sembolik olsa da, af yetkisi Herzog’un elindeki en kritik yasal güçlerden biri olarak görülüyor. Yetkililer, başarı şansı düşük olsa bile toplumsal kutuplaşmayı gidermenin tek yolunun bu arabuluculuk girişimi olduğunu belirtiyor. 

3 ayrı yolsuzluk davasından yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade işlemleri daha önce "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle ertelenmişti. İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, savcılığın itirazına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi talebini süren savaş ve güvenlik nedeniyle kabul etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin, AB’den yaptırım listesini geri çekmesini isted
Çin, AB’den yaptırım listesini geri çekmesini isted
Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe
Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe
Zelenskiy: "Ukrayna, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde temsil edilecek"
Zelenskiy: "Ukrayna, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde temsil edilecek"
Trump'a suikast girişiminde 'İsrail ordusu' detayı Beyaz Saray Sözcüsü'nün saldırı öncesi sözleri gündem oldu
Trump'a suikast girişiminde 'İsrail ordusu' detayı Beyaz Saray Sözcüsü'nün saldırı öncesi sözleri gündem oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için İstanbul'da fidan dikildi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için İstanbul'da fidan dikildi
Mehmet Metiner'den özeleştiri: Notayı yayımlamakla hata ettim
Mehmet Metiner'den özeleştiri: Notayı yayımlamakla hata ettim
Düzce'de MHP Genel Başkanı Bahçeli adına hatıra ormanı
Düzce'de MHP Genel Başkanı Bahçeli adına hatıra ormanı
Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
İstanbul’da barajlar yüzde 71'e yükseldi
İstanbul’da barajlar yüzde 71'e yükseldi
MHP Dalaman İlçe Başkanı istifa etti, yönetim feshedildi
MHP Dalaman İlçe Başkanı istifa etti, yönetim feshedildi
45 yıl sonra aynı otel! ABD Başkanı Reagan da orada vurulmuştu
45 yıl sonra aynı otel! ABD Başkanı Reagan da orada vurulmuştu
Macron’dan Trump saldırısına tepki: Şiddetin demokraside yeri yoktur
Macron’dan Trump saldırısına tepki: Şiddetin demokraside yeri yoktur