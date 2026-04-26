Çin, AB’den yaptırım listesini geri çekmesini isted

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya yaptırımları kapsamına Çinli şirketleri de dahil etmesine sert tepki göstererek kararın "karşılıklı güveni zedelediğini" savundu. Yaptırım listesine alınan şirket ve vatandaşların derhal çıkarılmasını talep eden Pekin yönetimi, meşru hak ve çıkarlarını korumak adına gerekli adımların atılacağını belirterek AB'ye rest çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle bazı Çinli şirketleri yaptırım listesine dahil etmesine sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu kararın ikili ilişkilere zarar verdiğini belirterek, yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

"MUTABAKATLARA AYKIRI VE GÜVEN ZEDELENDİ"

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketine Çin merkezli firmaları da eklemesinden duyulan "ciddi rahatsızlık" dile getirildi. Açıklamada, AB’nin bu adımının sadece ekonomik bir karar olmadığı, aynı zamanda Çin ve AB liderleri arasında daha önce sağlanan ortak anlayış ve varılan mutabakatlarla açıkça çeliştiği vurgulandı.

Bakanlık, bu tür tek taraflı adımların Çin-AB ilişkilerindeki karşılıklı güven zeminini tahrip ettiğini ve iki taraf arasındaki genel ilişkilerin atmosferine gölge düşürdüğünü aktardı.

MEŞRU HAK VE ÇIKARLARIN KORUNMASI VURGUSU

Pekin yönetimi, yaptırım listesine alınan Çinli ticari kuruluşların ve vatandaşların vakit kaybetmeksizin bu listeden çıkarılmasını talep etti. Çin’in uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde hareket ettiğini ima eden bakanlık, kendi şirketlerinin "meşru hak ve çıkarlarını" savunma noktasında kararlı olduğunu bildirdi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Açıklamanın son bölümünde ise yaptırımların devam etmesi durumunda Çin'in sessiz kalmayacağı mesajı verildi. Çin Ticaret Bakanlığı, kendi şirketlerini ve vatandaşlarını korumak amacıyla gerekli olan her türlü adımın atılacağını belirterek, Avrupa Birliği’ne karşı mütekabiliyet veya koruyucu önlemler sinyali verdi. AB’nin bu kararının, küresel tedarik zinciri ve ikili ticari iş birliği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.