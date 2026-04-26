Galatasaray - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Ligin bitimine 4 hafta kala 71 puanla lider Galatasaray, 67 puanla takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir derbi heyecanı yaşanıyor. Ligin 31. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Torreira, Lemina, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

AMANSIZ YARIŞ

Ligin bitimine 4 hafta kala Fenerbahçe, şampiyonluk için bu maçı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor. Ev sahibi Galatasaray ise bu maçtan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğu büyük ölçüde garantileme peşinde.

GALATASARAY KAZANIRSA...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde şampiyonluk için kalan 3 haftada sadece 1 puan alması yeterli olacak.

Galatasaray'ın kalan maçları

  • Samsunspor (deplasman)

  • Antalyaspor

  • Kasımpaşa (deplasman)

Bu maçlardan herhangi birinden beraberlikle ayrılması halinde bile sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA...

Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanması halinde lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 1'e düşecek. Kalan 3 haftada Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile rakibi Galatasaray'ın en az 1 maçta puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Fenerbahçe kalan maçlarını kazanır, Galatasaray da kalan 3 maçtan 1 tanesinde beraberlik alırsa şampiyonluk ipini Fenerbahçe göğüsleyecek.

Fenerbahçe'nin kalan maçları

  • Başakşehir

  • Konyaspor (deplasman)

  • Eyüpspor

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Derbide Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. 

SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. 

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı. 

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. 

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. 

Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. 

Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

OSİMHEN SAHADA OLACAK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor. 

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı. 

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

ASENSİO DERBİYLE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek. 

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. 

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK EDSON

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

