Okan Buruk, derbi için Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde Kur'an kursu öğrencilerinden dua istedi.

Eski Galatasaray kaptanı, eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın hayatını kaybeden babası Nur Osman Korkmaz, İstanbul'da Şenlikköy Camii’nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE KATILANLAR

Cenaze namazına; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, eski Galatasaraylı ve eski milli futbolcular Hasan Şaş ile Kerem İnan, eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran, Korkmaz’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Nur Osman Korkmaz’ın naaşı, Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DUA İSTEDİ

Cenazede ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Buruk, öğrencilerle Victor Osimhen'le ilgili de konuştu ve dua beklediğini ifade etti.

Sosyal medyada dolaşıma giren bu anlar, kısa süre içerisinde gündem yarattı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.