Okan Buruk'tan olay sözler: Fenerbahçe'de prokovasyona açık çok oyuncu var

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk, maçta provokasyon ihtimaline dikkat çekerek oyuncularını bu tür durumlara karşı uyardı.

Süper Lig’de 31.hafta dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev müsabaka öncesi Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluş BeIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, “Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz" dedi.

Tecrübeli teknik adam maç hakkında, "Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine" dedi.

"MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİYOR"

Okan Buruk, "İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor" diye konuştu. 

"İKİ TAKIMIN KADROSUNDA OFANSİF TERCİHLER VAR"

Buruk, "Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var" şeklinde konuştu

Buruk, sakat futbolcuların durumu hakkında, "Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız" dedi.

"PROVOKOVASYON OLABİLİR"

"Oyun içinde provokasyon olabilir" diyen Buruk, "Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor" diye konuştu. 

