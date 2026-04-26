BIST 14.409
DOLAR 45,01
EURO 52,81
ALTIN 6.815,04
HABER /  SPOR

Tedesco'dan derbi öncesi Asensio açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbiden 3 puanla ayrılmayı hedeflerken teknik direktör Domenico Tedesco Marco Asensio hakkında da açıklamada bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz.

ASENSIO'NUN İLK 11'DE OLMAMASI HAKKINDA...

Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Bİraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm.

ÖNCEKİ HABERLER
