Trump'a suikast girişiminde 'İsrail ordusu' detayı Beyaz Saray Sözcüsü'nün saldırı öncesi sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'in paylaşılan bir fotoğrafında "İsrail savunma kuvvetleri" yazılı armanın olması kafaları karıştırdı. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, yemek öncesi "Bu gece bazı 'kurşunlar sıkılacak' bu yüzden herkes ekran başına geçmeli." ifadeleri gündem oldu.

Abone ol

ABD’deki saldırıyla ilgili paylaşılan bir fotoğraf, yeni iddiaları beraberinde getirdi. Russia Today'in yayımladığı karede, 31 yaşındaki saldırganın üzerindeki tişört detayı dikkatlerden kaçmadı.

Bu durum; olayın bir suikast girişimi olmasının ötesinde, Trump’a verilmiş bir mesaj olup olmadığı tartışmasını alevlendirdi.

Trump'a uyarı mesajı mı?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, söz konusu ayrıntıyı CNN Türk kanalında şu ifadelerle değerlendirdi:

"İstihbarat aklı böyledir; olayı etap etap kurgular ve senaryoyu uygularsınız. O haberlerle bugünkü saldırının bir ilgisi var mıydı? Bence vardı. Trump, oyunu bozma adına mı bu çıkışı yaptı? Bence tam olarak öyle yaptı.

Dolayısıyla burada İsrail'in öldürmek niyetiyle yaptığı saldırı amacına ulaşmadı ve operasyon çöktü. Gözdağı verme girişimi de Trump’ın dik duruşuyla çökmüş görünüyor. Bu, İsrail ayarlı bir mesaj mıydı? Evet. Sadece bu tişört detayından dolayı bu kanıya varmış değilim; bu sadece parçalardan biri.

Ben bu görüntüyü henüz görmeden, sabah saatlerinde benzer bir okuma yapmıştım. Arkasında böyle bir gücün olduğunu, bir istihbarat aklının bulunduğunu söyledim ve direkt adres vererek 'Mossad bağlantılı' dedik. İşte bu tespiti destekleyecek deliller saatler sonra ortaya çıkmaya başladı. Belki akşama, belki yarın, belki de dakikalar sonra yeni delillerle karşılaşacağız. Bunlar, süreci daha sağlıklı okumamızı sağlayacak deliller olacaktır.

Şu anki verilerle yaptığımız okumaya göre; bu işin arkasında kesinlikle bir istihbarat yapısının olduğu kanaatindeyim."

Yarı zamanlı öğretmen

CNN'in haberinde, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi.

Kamala Harris'e bağış

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Olaya başka birinin karıştığına dair kanıt yok

NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı.

Bowser, şüphelinin Gizli Servis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini, olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı ayrıca, "Şu anda başka birinin olaya karıştığına dair elimizde hiçbir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Şüpheli otelde konaklayan misafirlerden biri

Başkent Washington Polis Departmanı Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Başkent Washington Savcısı Jeanine Pirro ise şüphelinin ateşli silah kullanmak ve federal bir memura silahla saldırmakla suçlandığını belirtti.

Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Saldırı öncesi Karoline Leavitt'in açıklamaları gündem oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği öncesi Fox News'e verdiği demeç sosyal medyada gündem oldu.

Leavitt, "Bu akşamki konuşma tam bir Donald Trump klasiği olacak. Eğlenceli ve etkileyici bir performans bizi bekliyor. Bu gece bazı 'kurşunlar sıkılacak' bu yüzden herkes ekran başına geçmeli." ifadelerinin ardından gerçekten silahlı bir saldırının meydana gelmesi dikkatleri çekti.

ABD'nin eski Başkanı Reagan'a aynı otelde suikast girişimi düzenlenmişti

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'a, 30 Mart 1981'de bir etkinlikten ayrıldığı sırada Hilton Otel önünde suikast girişimi düzenlenmişti.

John Hinckley Jr. tarafından gerçekleştirilen saldırıda Reagan göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 12 gün boyunca tedavi görmüştü.

Dönemin Beyaz Saray Basın Sözcüsü James Brady, Gizli Servis ajanı Timothy McCarthy ve bir polis memuru da saldırı sırasında yaralanmıştı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, her yıl başkent Washington'daki Hilton'da düzenleniyor. Otel, yıl boyunca pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.