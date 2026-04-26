Fenerbahçe EuroCup 1’de şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul’u 61-57 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, EuroCup 1’deki ikinci, Avrupa’daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.
EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.
Galatasaray, İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 76-61 yenerek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe ise İtalya'nın Dinamo Lab Banco Di Sardegna takımını 72-64 mağlup ederek final bileti almıştı.
Organizasyonun finalinde Türk derbisine sahne oldu. Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE AVRUPA ŞAMPİYONU
Müsabakayı 61-57 mağlup kazanan Fenerbahçe İstanbul Jet EuroCup 1’deki ikinci, Avrupa’daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 19-13
2.Çeyrek: 7-20
3.Çeyrek: 9-16
4.Çeyrek: 19-15