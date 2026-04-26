Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren TUSAŞ üretimi Süper ŞİMŞEK İHA, düşman sistemlerini yanıltarak savaş uçaklarına güvenli koridor açan kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yüksek hız ve çok amaçlı görev yapısıyla dikkat çeken platform, ses hızına yakın sürate ulaşabilirken farklı platformlardan fırlatılabilmesi ve sürü uçuş kabiliyetiyle modern harp ortamına uyum sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterini milli insansız hava araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Süper ŞİMŞEK İHA, düşman sistemini kandırıyor. Kendini savaş uçağı gibi göstererek gerçek savaş uçaklarına güvenli bir yol açıyor.

YÜKSEK HIZ VE ÇOK AMAÇLI GÖREV TANIMI

Süper ŞİMŞEK İHA, yüksek hızlı hedef uçak ve çok amaçlı taktik insansız hava aracı olarak öne çıkıyor. Sistem özellikle hava savunma unsurlarının eğitiminde ve sahte hedef üretiminde ve farklı görev senaryolarında kullanılmak üzere tasarlandı. Platform hem yüksek hız kabiliyeti hem de çoklu görev yapısıyla modern hava harp ortamına uygun bir çözüm olarak tanımlanıyor.

SES HIZINA YAKIN BİR SÜRATE ULAŞABİLİYOR

Platform yaklaşık 0,85 mach hıza yani ses hızına yakın bir sürate ulaşabiliyor. 35 bin fit irtifaya kadar görev yapabilen sistem, yüksek manevra kabiliyeti ve jet motorlu yapısıyla dikkat çekiyor.

FARKLI PLATFORMLARDAN ATIŞ VE SÜRÜ UÇUŞ KABİLİYETİ

Sistemin en önemli özelliklerinden biri de çok amaçlı görev yapabilmesi. Süper ŞİMŞEK hedef olarak hava savunma sistemlerini test edebiliyor. Süper ŞİMŞEK farklı platformlardan da fırlatılabiliyor. ANKA III, Aksungur ve ANKA gibi insansız hava araçlarından havada bırakılabildiği gibi yerden destekli roket sistemlerde de görev alanına gönderilebiliyor. Ayrıca sürü uçuş konseptiyle birlikte birden fazla sistemin aynı anda koordineli şekilde görev yapması da mümkün hale geliyor.

Fenerbahçe EuroCup 1’de şampiyon oldu
Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a saldırıların süreceğini söyledi
"Yarı fiyatına altın" tuzağına dikkat!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya af yok
Çin, AB’den yaptırım listesini geri çekmesini isted
Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe
Zelenskiy: "Ukrayna, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde temsil edilecek"
Trump'a suikast girişiminde 'İsrail ordusu' detayı Beyaz Saray Sözcüsü'nün saldırı öncesi sözleri gündem oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için İstanbul'da fidan dikildi
Mehmet Metiner'den özeleştiri: Notayı yayımlamakla hata ettim
Düzce'de MHP Genel Başkanı Bahçeli adına hatıra ormanı
Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı