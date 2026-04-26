DÜNYA

Afrika ülkesi karıştı! Peş peşe saldırılar: Savunma Bakanı öldürüldü

Mali’de başkent Bamako dahil birçok şehirde silahlı grupların düzenlediği koordineli saldırılarda, Savunma Bakanı General Sadio Camara’nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mali’de silahlı gruplar tarafından başkent Bamako başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen koordineli saldırılarda Savunma Bakanı General Sadio Camara’nın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Ulusal basındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, 25 Nisan’da ülke genelinde başlatılan saldırılar kapsamında Bamako’ya yakın garnizon kenti Kati’de Camara’nın konutuna bombalı araçla saldırı düzenlendiği, konutun ağır hasar aldığı ve Camara’nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Saldırıların Bamako, Kati, Gao, Mopti, Sevare ve Kidal gibi stratejik bölgeleri hedef aldığı belirtilen haberlerde, Mali ordusunun, saldırganların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını açıkladığı belirtildi.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Mali hükümetinden Savunma Bakanı Camara’nın öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bildirildi.

Mali’de dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Sevare gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlama ve çatışma rapor edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tebrik
Tedesco'dan derbi öncesi Asensio açıklaması
Tedesco'dan derbi öncesi Asensio açıklaması
Okan Buruk'tan olay sözler: Fenerbahçe'de prokovasyona açık çok oyuncu var
Okan Buruk'tan olay sözler: Fenerbahçe'de prokovasyona açık çok oyuncu var
Ankara’da feci kaza! Afiş asan işçi, üstgeçitten düştü...
Ankara’da feci kaza! Afiş asan işçi, üstgeçitten düştü...
Galatasaray - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Galatasaray - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Trump’tan suikast girişimi sonrası yeni talimat
Trump’tan suikast girişimi sonrası yeni talimat
İsrail’den ateşkes sonrası yeni saldırı mesajı! Netanyahu yine tehditler savurdu
İsrail’den ateşkes sonrası yeni saldırı mesajı! Netanyahu yine tehditler savurdu
Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde
Süper ŞİMŞEK İHA TSK envanterinde
Fenerbahçe EuroCup 1’de şampiyon oldu
Fenerbahçe EuroCup 1’de şampiyon oldu
Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a saldırıların süreceğini söyledi
Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a saldırıların süreceğini söyledi
"Yarı fiyatına altın" tuzağına dikkat!
"Yarı fiyatına altın" tuzağına dikkat!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya af yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya af yok