Kaani’den Hizbullah’a destek mesajı: Direniş cephesi her zamankinden daha güçlü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hizbullah’a desteklerinin sürdüğünü belirterek direniş cephesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, ülkesinin Hizbullah’a olan desteğini yineleyerek, "Direniş cephesinin birliği her zamankinden daha güçlü durumda." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kaani, ülkesinin Hizbullah’a olan desteğini yineledi.

Bugün odak noktalarının Hizbullah ve direniş cephesinin diğer unsurları üzerinde olduğuna vurgu yapan Kaani,"Direniş cephesinin birliği her zamankinden daha güçlü durumda." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Kaani ayrıca, İsrail’in son yıllarda hiçbir savaşı hedeflediği şekilde bitiremediğini ve Lübnan'ın güneyindeki başarısızlığının da bunun bir devamı olduğunu belirtti.

