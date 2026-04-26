Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 40'da Osimhen, 67'de penaltıdan Barış Alper ve 83'te Torreira kaydetti.

Fenerbahçe'de 62. dakikada kaleci Ederson, kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte, Anderson Talisca 13. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

90'Guendouzi'nin ara pasında Cherif karşı karşıya kaldı. Cherif'in vuruşu üstten auta gitti.

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

83'GOL! Torreira topu ağlara gönderdi. Kullanılan köşe vuruşunda Mert Günok, topu kontrol etti ancak takım arkadaşı Brown ile çarpıştı ve topu elinde kaçırdı. Araya giren Torreira, topu boş ağlara gönderdi.

67'GOL! Barış Alper Yılmaz, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 2-0 öne geçti.

62'Kaleci Ederson, penaltı sonrası yaptığı itirazlar sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

60'PENALTI! Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem direkt penaltı noktasını gösterdi.

54'OFSAYT! Barış Alper'in vuruşunda arka direkte Osimhen topu ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı havaya kalktı.

50'Nene'nin ara pasında Guendouzi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Guendouzi'nin içeri çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

45'Kerem'in pasını Nene sağ taraftaki Talisca'ya indirdi. Talisca'nın gelişine yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

40'GOL! Osimhen topu ağlara gönderdi. Kullanılan taç atışında Lemina topu arka direkteki Osimhen'e indirdi. Topu kontrol eden Osimhen, diziyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

39'Osimhen, Oosterwolde ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Galatasaray, bir kez daha penaltı bekledi ancak hakem devam ettirdi.

36'Jakobs'un ortasında Osimhen kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

26'Galatasaray bu dakikalarda baskısını artırdı.

23'Oyun taç atışıyla başladı.

13'Talisca penaltı vuruşunu auta gönderdi.

11'Fenerbahçe'de Sidiki Cherif yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

7'Sağ taraftan Sallai'nin yaptığı orta kafalardan sekti, son anda Yunus'tan önce Oosterwolde topu kornere attı.

1' Dev derbi başladı.

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Torreira, Lemina, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.