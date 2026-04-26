Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Uykusuz her gece...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek derbiden farklı galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından rakibine göndermeli paylaşımlar yaptı.
Galatasaray'ın paylaşımları şu şekilde:
Uykusuz her gece. 🥱 pic.twitter.com/fRvDojOGS8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
SON DAKİKA | Barajlarımız için müjdeli haber geldi… 😭 pic.twitter.com/jlYbjbBdWE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
Terbiyeci. pic.twitter.com/o97mw51Z1x— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026