BIST 14.409
DOLAR 45,02
EURO 52,75
ALTIN 6.781,71
HABER /  SPOR

Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçın ardından, kulüp içi tartışma iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre Sadettin Saran, devre arasında Yüksek Divan Kurulu Üyesi Vedat Bayram’a “Divan Kurulu’nda bize yanlış yaptın” diyerek tepki gösterdi

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 31.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 3 hafta kala rakibinin 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdi.

Bu maç ve sonrasında yaşananlar, tv100’ün ilgiyle izlenen programı Kale Arkası’nda ele alındı. Murat Kosova’nın moderatörlüğünde İbrahim Seten ve Haluk Yürekli değerlendirmelerde bulundu.

"SADETTİN SARAN DEVRE ARASINDA VEDAT BAYRAM İLE TARTIŞTI"

İbrahim Seten, Sadettin Saran’ın maçın devre arasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Vedat Bayram ile tartıştığını söyledi.

İbrahim Seten şu ifadeleri kullandı:

“Devre arasında Sadettin Saran, protokolde yöneticilerle beraberken 2-3 milletvekili arkadaşıyla oturan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Vedat Bayram’ı görüyor. Selamlaşıyor. Sadettin Saran, Bayram’a ‘Sen bize Divan Kurulu’nda yanlış yaptın’ diyor. Saran eliyle Bayram’ı tutuyor, Bayram da, ‘Elini çek, tutamazsın’ diyor. Saran, Bayram’a ‘Sen gel benle dışarıya’ diyor. Burada konuşur musun, konuşmaz mısın tartışması yapıyorlar.”

ÖNCEKİ HABERLER
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi
Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi
Osimhen'den derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Osimhen'den derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Burhanettin Duran’dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür
Burhanettin Duran’dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler: Uykusuz her gece...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler: Uykusuz her gece...
Muş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Muş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Kaani’den Hizbullah’a destek mesajı: Direniş cephesi her zamankinden daha güçlü
Kaani’den Hizbullah’a destek mesajı: Direniş cephesi her zamankinden daha güçlü
Afrika ülkesi karıştı! Peş peşe saldırılar: Savunma Bakanı öldürüldü
Afrika ülkesi karıştı! Peş peşe saldırılar: Savunma Bakanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tebrik
Tedesco'dan derbi öncesi Asensio açıklaması
Tedesco'dan derbi öncesi Asensio açıklaması
Okan Buruk'tan olay sözler: Fenerbahçe'de prokovasyona açık çok oyuncu var
Okan Buruk'tan olay sözler: Fenerbahçe'de prokovasyona açık çok oyuncu var
Ankara’da feci kaza! Afiş asan işçi, üstgeçitten düştü...
Ankara’da feci kaza! Afiş asan işçi, üstgeçitten düştü...