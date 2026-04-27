Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçın ardından, kulüp içi tartışma iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre Sadettin Saran, devre arasında Yüksek Divan Kurulu Üyesi Vedat Bayram’a “Divan Kurulu’nda bize yanlış yaptın” diyerek tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig’in 31.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 3 hafta kala rakibinin 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdi.

Bu maç ve sonrasında yaşananlar, tv100’ün ilgiyle izlenen programı Kale Arkası’nda ele alındı. Murat Kosova’nın moderatörlüğünde İbrahim Seten ve Haluk Yürekli değerlendirmelerde bulundu.

"SADETTİN SARAN DEVRE ARASINDA VEDAT BAYRAM İLE TARTIŞTI"

İbrahim Seten, Sadettin Saran’ın maçın devre arasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Vedat Bayram ile tartıştığını söyledi.

İbrahim Seten şu ifadeleri kullandı:

“Devre arasında Sadettin Saran, protokolde yöneticilerle beraberken 2-3 milletvekili arkadaşıyla oturan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Vedat Bayram’ı görüyor. Selamlaşıyor. Sadettin Saran, Bayram’a ‘Sen bize Divan Kurulu’nda yanlış yaptın’ diyor. Saran eliyle Bayram’ı tutuyor, Bayram da, ‘Elini çek, tutamazsın’ diyor. Saran, Bayram’a ‘Sen gel benle dışarıya’ diyor. Burada konuşur musun, konuşmaz mısın tartışması yapıyorlar.”