Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbide kaleci Ederson, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Oyundan çıkmadan önce rakibiyle gerginlik yaşayan ve VAR monitörüne müdahalede bulunan Ederson, maç sonrası yaptığı açıklamada hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci Ederson, müsabakanın 62.dakikasında skor 1-0 iken ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ederson oyundan çıkmadan önce üzerine yürüdüğü Yasin Kol ile kafaya geldi ve soyunma odasına girerken VAR monitörüne yumruk attı. Yaşananların ardından Ederson sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ederson açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum.

Sahadan çıkarken, sinirle VAR kabinine doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum."