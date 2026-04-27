Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, yaşlanma karşıtı gen terapisi ilacını tanıtarak hücre yaşlanmasını tetikleyen RAGE reseptörünün bloke edildiğini açıkladı. Yetkililer, 2025’te başlatılan ulusal sağlık projesinin somut sonuçlar verdiğini belirtirken, ilacın seri üretiminin 2028-2030 arasında planlandığını ve insan ömrünü uzatma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Abone ol

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga eyaletinde düzenlenen Sağlıklı Uzun Ömür konferansında, yaşlanma karşıtı bir aşı olarak tanımlanan gen terapisi ilacını kamuoyuna tanıttı.

Moscow Times gazetesinin haberine göre, 2025 yılında hayata geçirilen Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması Ulusal Projesi meyvelerini vermeye başladı. Haberde, bir zamanlar hayal olarak görülen yaşlanmayı durdurma fikrinin artık somut bir tıbbi gerçekliğe dönüştüğü vurgulandı.

HÜCRE YAŞLANMASINI BAŞLATAN RAGE RESEPTÖRÜ BLOKE EDİLİYOR

Geliştirilen ilacın çalışma prensibinin, vücutta yaşlanma sürecini tetikleyen biyolojik mekanizmaları durdurmaya dayandığını belirten Bakan Yardımcısı Sekirinsky, "İlaç, aktive edildiğinde hücre yaşlanmasını başlatan RAGE reseptörünü bloke ediyor." dedi.

Sekirinsky'nin açıklamalarına göre, bu reseptörün devre dışı bırakılmasıyla hücrelerin gençlik süresinin uzatılması ve yaşlanmaya bağlı dejenerasyonun yavaşlatılması amaçlanıyor.

SERİ ÜRETİM 2028 İLE 2030 YILLARI ARASINDA BAŞLAYACAK

Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen projenin bütçesinin 2 trilyon rubleden (26,4 milyar dolar) fazla olduğu belirtiliyor. Deneysel tedavinin takvimi hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "Bu deneysel tedavinin seri üretimine 2028 ile 2030 yılları arasında başlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ortalama erkek ömrünün 67 yıl olduğu Rusya'da, deneysel aşamada olan çalışmanın başarıya ulaşması halinde insan ömrünün önemli ölçüde uzayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür iddiaların kesinlik kazanması için uzun süreli bilimsel test ve doğrulamalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

"150 YAŞINA ULAŞMAK MUHTEMEL"

Yaşlanma karşıtı aşı projesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun yaşama arzusunu da yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir yapay zeka konferansında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "150 yaşına ulaşmak muhtemel. Ancak bu bile para gibi her zaman yetersiz kalacaktır." diye konuşmuştu.