Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...

Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalarda, galibiyetin şifrelerini paylaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki en kritik virajı 3-0'lık net bir Fenerbahçe galibiyetiyle dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, rakibe hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük üstünlük kurduklarını vurguladı.

"ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK!"

Okan Buruk: "Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu.

Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında.

Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk."

"BİZİM TARAFTARIMIZ BAŞKA BİR ŞEYE İZİN VERMİYOR ZATEN!"

"Çok zor bu kadar oyuncu... Kadroyu da daha geniş tutuyorsunuz Şampiyonlar Ligi olunca. Hepsini mutlu etmek zor ama hepsini oynatmaya çalıştık. Hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Puan kaybı da yaşadık ama yapmak zorundaydık. Kupada elendik ama rotasyonu her zaman yapmamız gerekirdi. 3 kulvarda gidince herkesi oynatmak gerekiyor. Ben oyunculardan biriyim, bir yerde arkadaşım, kardeşim onlara. Onlara değer veriyorum. Onlar da çok emek veriyor. Ben de maksimum oranda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

İdare etmek çok zor. Hepsi oynamak istiyor. O yarış da herkes için devam ediyor. Aslolan Galatasaray'ın başarısı. Bizim taraftarımız başka şeye izin vermiyor zaten."

"ŞAMPİYON OLMADIK!"

"Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz."

"ALLAH DA KARŞILIĞINI VERDİ!"

"Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi."

