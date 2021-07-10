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Emniyet'ten bayram harçlığı uyarısı!

Emniyet'ten bayram harçlığı uyarısı!

Kurban Bayramı yaklaşırken e-Devlet üzerinden bayram harçlığı gönderme yalanı dolaşıma girdi, Emniyet uyardı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

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