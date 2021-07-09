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Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı

Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Biden ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların devam etmesi yönünde oybirliğiyle karar alınmasına değinerek ABD-Rusya zirvesinin ardından Suriye konusunda yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.

Görüşmede ABD ve diğer ülkeleri etkilemeye devam eden fidye yazılımı saldırıları konusu da ele alındı.

Biden, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Biden ayrıca ABD'nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını yineledi.

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