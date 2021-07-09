BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,99
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 228 bin 826 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60.35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27.02 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez" uyarısını yapan Koca, vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
İYİ Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı
Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü 3 yaralı
Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü 3 yaralı
Ak Partili belediye başkanı Erdoğan'ın talimatını böyle çiğnedi!
Ak Partili belediye başkanı Erdoğan'ın talimatını böyle çiğnedi!
Milli Savunma Bakanlığından Cumhuriyet ve Birgün'ün iddialarına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığından Cumhuriyet ve Birgün'ün iddialarına yalanlama
Boğaziçili akademisyenden başörtülü öğrencilere skandal tehdit
Boğaziçili akademisyenden başörtülü öğrencilere skandal tehdit
Yargıtay'dan 89 darbe sanığı hakkında karar
Yargıtay'dan 89 darbe sanığı hakkında karar
İstanbul'da ekmeğe yüzde 50'ye varan zam sinyali
İstanbul'da ekmeğe yüzde 50'ye varan zam sinyali
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Yenilenebilir enerjide ABD, Çin, Almanya ve İngiltere'yi geride bıraktık
Yenilenebilir enerjide ABD, Çin, Almanya ve İngiltere'yi geride bıraktık