Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 228 bin 826 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60.35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27.02 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez" uyarısını yapan Koca, vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.