İngilizlerden Ukrayna reçetesi: Krizden çıkmaları için Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaçları var

Türkiye-Ukrayna ilişkilerini analiz eden İngiliz düşünce kuruluşu, Ukrayna'nın Recep Tayyip Erdoğan gibi bağımsız bir dış politika yürütecek ve düşüncelerini güçlü bir şekilde dile getirecek Ukraynalı bir lidere sahip olması gerektiğini belirtti.

Abone ol

Birleşik Krallık Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye ile Ukrayna arasında büyüyen ve gelişen ticari, askeri ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri analiz etti.

Avrupa Birliği (AB)/NATO ve Rusya/Avrasya arasında sıkışan ve toprakları işgal altındaki Kiev'in durumunun incelendiği analizde, "Ukrayna için Rusya/Avrasya ve AB/NATO ikileminin ötesinde bir çıkış noktası olabilir. Bu nokta ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bağımsız bir dış politika oluşturabilecek ve düşüncelerini güçlü bir şekilde dile getirecek olan Ukraynalı bir liderin ortaya çıkmasını sağlamak" denildi.

"İki ülkenin yaşadığı zorluklar benzer"

Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyelik sürecindeki belirsizliğe dikkat çekilen uzun analizde, "Ukraynalılar, Rusya ile ilişkiler söz konusu olduğunda Almanya'nın güvenilirliği konusunda her zaman şüphe duymuşlardır. Kuzey Akım 2 boru hattının tamamlanması, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'ya karşı devam eden askeri saldırganlığı nedeniyle Almanya'nın tavrı her zaman çekimser oldu. Bu gelişmeler Ukrayna'nın Almanya'ya karşı mevcut güvensizliğini derinleştiriyor. Fransa ve Almanya, Ukrayna'yı Avrupa'nın bir parçası olarak görmekte her zaman zorluk yaşadı. İki ülkenin Rusya ile diyalogu artırmaya yönelik son girişimleri de bunun kanıtı" ifadeleri kullanıldı.