JP Morgan'dan heyecanlandıran Türkiye tahmini

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülkenin salgın öncesi dönemlere daha hızlı döneceğini tahmin ediyor.

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JP Morgan, salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.

ABD'li yatırım bankası tarafından yayımlanan raporda salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.

Raporda yer alan değerlendirmede normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.