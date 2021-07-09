MİT'in Kırgızistan'daki darbesi FETÖ'yü çılgına çevirdi

Son olarak Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanmasının ardından FETÖ çılgına döndü. Kırgızistan'daki paralel yapılanma harekete geçti.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanmasının ardından başta meclis olmak üzere Kırgızistan'daki paralel yapılanmasını harekete geçirdi. Kırgızistan İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, darbe tehdidi olduğunu açıkladı.

1992'den bu yana Kırgızistan'da yapılanan FETÖ, İnandı'nın yakalanmasının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u hedef tahtasına koydu. FETÖ'cüler sokak eylemleriyle Caporav'a karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Kırgızistan Parlamentosundaki eski Meclis Başkanı Ömürbek Tekebayev'inde aralarında bulunduğu, FETÖ destekçisi milletvekilleri Abdyvahab Nurbaev, Canar Akayev, Dastan Bekeshov gibi isimler de Cumhurbaşkanı Caparov'a karşı harekete geçti.