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MİT'in Kırgızistan'daki darbesi FETÖ'yü çılgına çevirdi

MİT'in Kırgızistan'daki darbesi FETÖ'yü çılgına çevirdi

Son olarak Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanmasının ardından FETÖ çılgına döndü. Kırgızistan'daki paralel yapılanma harekete geçti.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanmasının ardından başta meclis olmak üzere Kırgızistan'daki paralel yapılanmasını harekete geçirdi. Kırgızistan İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, darbe tehdidi olduğunu açıkladı.

1992'den bu yana Kırgızistan'da yapılanan FETÖ, İnandı'nın yakalanmasının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u hedef tahtasına koydu. FETÖ'cüler sokak eylemleriyle Caporav'a karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Kırgızistan Parlamentosundaki eski Meclis Başkanı Ömürbek Tekebayev'inde aralarında bulunduğu, FETÖ destekçisi milletvekilleri Abdyvahab Nurbaev, Canar Akayev, Dastan Bekeshov gibi isimler de Cumhurbaşkanı Caparov'a karşı harekete geçti.

Yasa dışı vatandaşlık aldı

MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın yasa dışı yollarla Kırgızistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İstihbarat Başkanı Kamçıbek Taşiyev, FETÖ'cü Orhan İnandı'nın vatandaş olma süreçlerine dair 2019'dan bu yana soruşturma yürütüldüğünü ve belgelerin İçişleri Bakanlığına gönderildiğini duyurdu.

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