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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Sulawesi Adası'nda korkutan deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı.

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Depremle ilgili bilgi Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) verildi.

Gelen bilgilere göre deprem yerel saatle öğlen sularında ve yerin en az 100 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

17 binden fazla volkanik adadan oluşan Endonezya 'Pasifik Ateş Çemberi' denen bölgede yer alıyor ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.

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