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Diyarbakır'da yürek yakan olay! Acı haberi alan sinir krizi geçirdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da yürek yakan olay! Acı haberi alan sinir krizi geçirdi

DİYARBAKIR’da yolun karşısına geçerken belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman Alhaj (8), yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Alhaj’ın ağabeyi Ali Alhaj ile yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaza, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün durağa yanaşmaya çalıştığı 21 AN 227 plakalı belediye otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Abdulrahman Alhaj'a çarptı. Otobüsün ön tekerleğinin altında kalan Alhaj, yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Alhaj’ın aile bireyleri, sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, aile fertlerini güçlükle sakinleştirdi. Arapça ağıtlar yakan aile bireyleriyle polis arasında, zaman zaman tartışma yaşandı. Alhaj'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Abdulrahman Alhaj'ı trafik kazasında kaybeden ailenin, Suriye Halep'teki iç savaştan kaçıp Diyarbakır'a geldiği belirtildi.

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