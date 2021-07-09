İstanbul'dan Sinop'a giden ailede 'Delta Plus' varyantı tespit edildi: 37 kişi karantinada

İSTANBUL'dan Sinop'un Gerze ilçesine otobüsle tatile gelen ailenin küçük çocuğunda 'Delta Plus' varyantı virüse rastlandı. Bunun üzerine aynı otobüsle ilçeye gelen herkes karantina altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun koronavirüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı.

Şoför, muavin ve yolcular karantinada

Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Vakaların en az görüldüğü Adıyaman'dan endişelendiren haber

Öte yandan Koronavirüs (Covid-19) günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman’da ilk kez virüsün Delta (Hint) varyantına rastlandı. Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.