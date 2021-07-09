Manisa'da üretildi 3-4 gün içinde bitiyor! On binlerce şişe yetmedi: Yok satıyor
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen koruk suyu yok satıyor.
Enstitünün 3 yıl önce deneme amaçlı üretimine başladığı üzüm ve koruk suyu, yüzde 100 doğal özelliğe sahip. İçeriğindeki antioksidan ve bitkisel fenolikler açısından zengin vitamin kaynağı olan üzüm ve koruk suyu, her yıl hasat döneminde taze meyvelerden sıkılıyor ve içme suyu dahil hiçbir katkı eklenmeden ambalajlanıyor.
Yıllık ortalama 40 bin şişe üzüm suyu, 10 bin şişe ise koruk suyu üreten enstitü, gelen talepleri karşılamada zorluk çekiyor.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, üzümün katma değerini artırabilmek amacıyla alternatif ürün olarak yapımına başladıkları üzüm ve koruk suyunda seri üretime geçtiklerini belirtti.
Ünal, ürettikleri üzüm ve koruk sularının, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) ülke genelindeki mağazalarında, Manisa'daki bazı işletmelerde, enstitüdeki satış ofisinde satışa sunulduğunu aktardı.