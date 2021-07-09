Manisa'da üretildi 3-4 gün içinde bitiyor! On binlerce şişe yetmedi: Yok satıyor

Enstitünün 3 yıl önce deneme amaçlı üretimine başladığı üzüm ve koruk suyu, yüzde 100 doğal özelliğe sahip. İçeriğindeki antioksidan ve bitkisel fenolikler açısından zengin vitamin kaynağı olan üzüm ve koruk suyu, her yıl hasat döneminde taze meyvelerden sıkılıyor ve içme suyu dahil hiçbir katkı eklenmeden ambalajlanıyor.