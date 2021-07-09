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Aşure günü ne zaman 2021 aşure ayı ne zaman giriyor

Aşure günü ne zaman 2021 aşure ayı ne zaman giriyor

Muharrem ayı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 'Muharrem ayı ne zaman başlıyor?' ve 'Aşure günü ne zaman?' sorusu son günlerde en çok merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 2021 Muharrem ayının başlayacağı tarih ve Aşure Günü hakkında merak edilen tüm detaylar...

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2021 Muharrem ayının ne zaman başlayacağını ve hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar "Muharrem ayı ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. Öte yandan Muharrem ayı içerisindeki en önemli günlerden biri olan Aşure Günü'nün ne zaman olduğu da sorgulanıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Muharrem ayının önemi: Muharrem ayı Müslümanlar için dînî, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir. Hicret, Aşure ve Kerbelâ, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dînî-kültürel alt kimliğe ya da mezhebî ve meşrebî yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.

Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde Kerbelâ’da, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “dünyanın iki çiçeği”, “cennet çocuklarının efendileri” diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’den fazla insanın şehit edilmesi Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür.

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