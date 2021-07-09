CHP Hatay Belediye Başkanı Savaş cumhurbaşkanı adaylığı için harekete geçti

Eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Korkusuz'daki bugünkü yazısında Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylık için zemin yokladığını yazdı.

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Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü köşe yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konuşulduğu adaylık konusunda sürpriz bir iddiada bulunan Barış Yarkadaş, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin yokladığını öne sürdü.

Yarkadaş köşe yazısında, telefon trafiği yaptığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun çelik çekirdeğindeki isimlerle konuştum. Ve onlara ”Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ismi geçiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da adaylık için zemin yokluyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda yorum yapıyor mu?” diye sordum.

Aldığım yanıtlar neredeyse bire bir aynıydı: “Sayın Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımızı başarılı buluyor ve 5 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerektiğini düşünüyor. Çünkü; AK Parti’den 25 yıl sonra geri alınan belediye başkanlıklarının adaylık için boşaltılması ve belediyeleri meclis çoğunluğu yüzünden yeniden AK Parti’ye kaptırmanın büyük bir yanlış olacağını düşünüyor. Sayın genel başkanımız, ‘Bunun hesabını seçmene veremeyiz’ diyor.”