Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü. Terör Diyarbakır’ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. AK Partiyi kurduğumuzda buraya geldik. Karşılaştığımız herkese, 'İktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz?' diye sordum. Bize verdikleri cevap sadece, 'OHAL’i kaldırın' şeklindeydi. İktidara gelince OHAL’i kaldırdık. Biz ne dedik, ne yaptık; onlar ne dediler, ne yaptılar? Biz, Diyarbakır’da 2005 yılında size ne demişsek, dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz; çözüm, adalet, hak, demokrasi dedik. Terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK’ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı?

- Asıl KCK’sıyla, PKK’sıyla, PYD’siyle, HDP’siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını istismar eden bu çete, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine neden bunlar değil mi? Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları örgüt militanlarına hesap verir. Devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır, merkezin verdiği araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi istismarcısıdır.

- Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

- Kobani’den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde ne yaşadığımızı siz gördünüz. Yeter ki akan kan dursun dedik, milletimizin her kökenden meşrepten insanı ile kardeş olsun dedik. Baldıran zehri de olsa bu meydanda söyledim, içeriz dedim. İstismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleri ile bölgede yaşayan insanlara tuzak kurdular. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın, medeniyetimizin düşmanı.