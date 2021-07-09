Boğaziçili akademisyenden başörtülü öğrencilere skandal tehdit

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaptı, başörtülü öğrencileri tehdit etti. Çankaya'nın, "Üniversitelere giremeyeceksiniz, gericilik yasaklanacak" paylaşımı tepki çekti.

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler, Kabe fotoğrafının yere serilmesi skandalı, LGBTİ eylemleri gibi birçok olayla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesinden bir akademisyen nefretini dışa vurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak başörtülü öğrencilere nefret kustu.

Başörtülü bir öğrencinin, "Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız" sözlerini alıntılayan Çankaya, haddini aşan sözler kullandı.

"Türbanlılar üniversiteye giremeyecek"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, "Senin türbanlı üniversiteye girip girmemeni savunmak 'normal ya da anormal' sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullandı.

Başörtülü öğrenci, Çankaya'ya, "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözleriyle karşılık verdi.

Çankaya ise hadsiz ifadelerine devam ederek, "Dördüncüye yetişir bence 'türban' yasağı. Tadını çıkar" diyerek İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.