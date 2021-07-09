Akdeniz'deki üç petrol sahası için Türkiye'den başvuru

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş üç adet petrol sahası için başvuru yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla yeni enerji kaynakları için çalışmalara başlayan Türkiye, Karadeniz'den art arda güzel haberler aldı. Türkiye, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

Akdeniz'de de çalışmalarını sürdüren Türkiye yeni kaynakların keşfi için tüm engellemelere rağmen kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu alanlar Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında Mersin Körfezi içinde yer alıyor.