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Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu ve Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı belirtilen H.G.K. (25) ile ona lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı O.B. (48), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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MUĞLA Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK üyesi H.G.K.'nin (25) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de soruşturmaya dahil olup eşkali belirlenen H.G.K. ile ilgili çalışma başlattı.

H.G.K.'nin sahte kimlikle önceki gün Marmaris'e geldiği tespit edildi, sivil polisler tarafından takibe alındı. H.G.K.'nin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için İçmeler Mahallesi'nde tekne kaptanı O.B. (48) ile pazarlık yaptığı belirlendi. 3'erli gruplar halinde 30 sivil polis, 24 saat süreyle takibe devam etti.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şafak vakti ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki bir limanda demirli tekneye baskın düzenlendi. Denize açılma hazırlığında olan H.G.K. ve tekne kaptanı O.B. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Marmaris'e getirilip adliyeye sevk edildi.

Bombalı eylemlere katılmış

Üzerinde kırmızı bir tişört ve kapri pantolon ile Marmaris'e geldiği belirlenen terör örgütü üyesi H.G.K.'nin Hatay, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da bombalı, molotofkokteyli eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda toplam 40 yıl hapis istemiyle yargılandığı öğrenildi. H.G.K.'nin Marmaris'te tekne kaptanı olarak çalışan O.B.'yi daha önce tanıdığı ve 50 bin avro karşılığında kendisini Yunan adalarına götürmesi için anlaştıkları ileri sürüldü. H.G.K.'nin yüzü deşifre olduğu için yurt dışına kaçma planı yaptığı kaydedildi.

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