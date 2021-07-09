Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü 3 yaralı
AMASYA'da TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
AMASYA'da Ali Aydoğan (24) idaresindeki 41 RZ 900 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkiinde Hasan K.'nin (53) kullandığı 58 ACU 298 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Menekşe Aydoğan (73), olay yerinde; İsmet Aydoğan (65) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TIR sürücüsü Hasan K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.