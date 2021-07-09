Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kapalı oturumda yapılan oylamada 'Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması' olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.