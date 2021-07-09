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Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kapalı oturumda yapılan oylamada 'Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması' olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş daha sonra Rusya sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

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