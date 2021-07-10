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3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Ekiplerin girdiği evde, ailesinin 3 gündür haber alamadığı öğrenilen kadın şahıs da kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi 3180. Sokak üzerinde bulunan bir binanın balkonunda çevreye rahatsızlık veren şahıs ihbarı alan polis ekipleri adrese geldi.

Balkonda bir süre bağıran şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilmeyince olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalara rağmen isminin B.Y. olduğu öğrenilen şahıs ikna olmayınca özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda B.Y. etkisiz hale getirildi. Ekiplerin girdiği evde, 3 gündür ailesinin haber alamadığı öğrenilen B.T. isimli kadın da yara almadan kurtarıldı. B.T., ambulansla tedavi için hastaneye kaldırılırken, B.Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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