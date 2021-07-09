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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyarbakırlılar tarafından, "Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" sloganlarıyla kesildi.

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Cuma namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, "Toplu açılış törenimizde Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız" dedi. Erdoğan, gençlerle de bir araya geldikten sonra Diyarbakır programını bitireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık sloganlar atıldı. Diyarbakırlılar, hep bir ağızdan, "Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" tezahüratında bulundu.

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