BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Rachid Ghezzal transferinde ibre siyah-beyazlılara döndü.

Abone ol

Beşiktaş'ın geçen sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda kalmaya çok yakın. Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede büyük yol katetti.

Anoır Fazulı, Leıcester Cıty'le kendisi görüşecek
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi Rachid Ghezzal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Görüşmelerin ardından Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli İstanbul'dan ayrıldı. Anoir Fazuli ilişkileri iyi olduğu için Leicester'la kendisi görüşüp, Beşiktaş için öncelik isteyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü
Fransız medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü
Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı
Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı
Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bursa'da festival coşkusu başlıyor
Bursa'da festival coşkusu başlıyor
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı
Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Akdeniz'deki üç petrol sahası için Türkiye'den başvuru
Akdeniz'deki üç petrol sahası için Türkiye'den başvuru
Ak Partili belediye başkanı Erdoğan'ın talimatını böyle çiğnedi!
Ak Partili belediye başkanı Erdoğan'ın talimatını böyle çiğnedi!
Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü 3 yaralı
Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü 3 yaralı
Milli Savunma Bakanlığından Cumhuriyet ve Birgün'ün iddialarına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığından Cumhuriyet ve Birgün'ün iddialarına yalanlama