BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü

Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Polonyalı çift, aşırı hızla gelen otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Alanya'nın konaklı mahallesinde akşam saat 23:30 sıralarında meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yaptıktan sonra otellerine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Polonya uyruklu Maksym Marek Jasinskı (29) ve Katarzyna Anna Hegerle'ye (24), Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 NA 4487 otomobil çarptı.

Aşırı hızlı olan otomobilin çarptığı iki turist çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenirken otomobil ise ancak 200 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde iki turistin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler adli tıp kurumu morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
Çok sayıda atama kararları ve görevden almalar var Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararları ve görevden almalar var Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı
Biden'den Putin'e harekete geçme çağrısı
Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı
Suriye'ye insanı yardım geçişleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasını kararlaştırıldı
Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bursa'da festival coşkusu başlıyor
Bursa'da festival coşkusu başlıyor
İYİ Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
İYİ Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı
Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı Muğla Marmaris'te yakalandı