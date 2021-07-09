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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Diyarbakır'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi

Diyarbakır gezisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sürpriz yaptı. Gençlerle birlikte muhabbet ettikten sonra Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okuyan Erdoğan, büyük alkış aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi

Buradan ayrılan Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi

"GÖNÜL DAĞI"NI OKUDU
Gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra Bozkır'ın Tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okudu. Büyük alkış alan Erdoğan'ın canlı müzik performansı beğeni topladı.

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