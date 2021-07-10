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Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Dün öğlen saatlerinde

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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